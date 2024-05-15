ضبط مخالفات بالمخابز والمطاعم والأسواق في حملات تموينية بسنورس

صرح محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، بأنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز، وقد نفذت إدارة تموين سنورس، بالتعاون مع الوحدة المحلية، حملات خلال يومي 12 و13 مايو .

وأسفرت عن ضبط وتحرير 3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر عدم وجود قائمة أسعار، و5 محاضر نظافة، لمخابز بلدية، بالإضافة إلى 7 محاضر عدم إعلان أسعار لمخابز سياحية، و2 محضر عدم وجود شهادة صحية لمطاعم، و3 محاضر عدم إعلان أسعار لمحال تجارية، ومحضر بيع سجائر أعلى من التسعيرة، و3 محاضر غلق لتجار تموين، ومحضر تصرف في حصة سجائر كليوباترا بإجمالي 230 علبة.

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