صور.. وكيل تعليم الفيوم تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ، بحضور هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وحسن محمد مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وخالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وأحمد سكران مدير إدارة أمن المديرية.

حيث أكدت وكيل الوزارة على سرعة التواصل مع قيادات المديرية حال حدوث أى مشكلة والإبلاغ فور حدوثها لعدم تفاقمها، والالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ومراعاة المعدلات عند تشكيل اللجان، وتنفيذ ما ورد من الوزارة بشأن تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات.

كما أكدت وكيل الوزارة على توفير تجهيزات لجان الامتحانات بالشكل اللازم وتهيئتها لاستقبال الطلاب، وعدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد الساعة التاسعة صباحًا، وعدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات الهاتف المحمول.

وشددت على عدم خروج أي مسئول أو ملاحظ أو عامل أو فرد امن خارج اللجنة أثناء الامتحان، كما أكدت علي عدم السماح بدخول أولياء الأمور داخل اللجنة أثناء الامتحانات، وإعطاء الطالب حقة كاملا فى الوقت المخصص للامتحان، وعدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بعد الساعة التاسعة صباحا.

كما شددت علي تنفيذ قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وكذلك القرار رقم 500 لسنة 2014م وقرار رقم 34 لسنة 2018م، وترتيب الطلاب حسب كشوف المناداة المستلمة من لجنة النظام والمراقبة وترك مكان الطالب الغائب خالى، وأكدت علي أن تكون استمارة الغياب مختومة بختم اللجنة، واسماء الطلاب الغائبين مدونه بالأسم رباعي في استمارة 5 د ، 6 د.

وشددت قرني على عدم السماح بدخول الطلاب المتأخرين إلى اللجنة باكثر من 15 دقيقة، وكذا التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والخدمية ، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بالخطة العامة لتأمين الامتحانات، وإحالة المخالفات حال حدوثها للشئون القانونية بالإدارة للتحقيق فيها.

وأكدت على المرور اليومي قبل الامتحانات على محيط اللجان لمواجهة أي طارئ قد يحدث، وعدم ترك اللجنة بدون إبلاغ الشرطة المكلفة بالتأمين.

ووجهت "قرني" على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والخدمية المختلفة سواء بالمديرية والإدارات التعليمية، وضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات التى سيتم تنظيمها بالوزارة والمديريات، فى حالة حدوث ما يعكر صفو الامتحانات، وغلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أي زائر إلى اللجان، وضرورة انضباط لجان سير الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة.

كما صرحت الدكتورة أماني قرني، أن عدد طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام 2024/2023م - الفصل الدراسي الثاني، بلغ 64 الف و 876 طالب وطالبة، أمام 265 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.

كما شددت وكيل الوزارة خلال الاجتماع على الإلتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة، والتأكيد على تشكيل لجنة لإستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع على فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والإلتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بالإدارة التعليمية، والغرفة الرئيسية بالمديرية، وذلك للتدخل الفورى وحل أى عقبات تواجه العملية الإمتحانية.

كما أكدت وكيل الوزارة على إنضباط اللجان الإمتحانية أثناء فترة الامتحانات، والمتابعة المستمرة لرئيس اللجنة والمراقب الأول للجان.

inbound6839021755472598571

inbound3279994687168679891

inbound8802609695027008358