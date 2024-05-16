تعليم الفيوم يحصد مركز ثاني جمهورية في مسابقة المعلمة الفعالة

شارك توجية عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة شرق الفيوم التعليمية) في مسابقة المعلمة الفعالة على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.



وفازت إبتسام سيد محمد - مدرسة جمال عبدالناصر - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثاني جمهورية في مسابقة المعلمة الفعالة (دور المعلمة الفعالة في رفع وعي طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال 2024/2023م).

وفى ذلك تقدمت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للمعلمة الفائزة ولجميع معلمات ومشرفات رياض الأطفال بالمدرسة، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، وهدى محمود أحمد موجة عام رياض الأطفال بالمديرية، والدكتورة ولاء شرف الدين موجة أول رياض الأطفال بشرق الفيوم، وفريق العمل بتوجية رياض الأطفال بالمديرية وإدارة شرق الفيوم التعليمية.