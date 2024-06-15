أعلن ماركو روسي المدير الفنى لمنتخب المجر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سويسرا، وذلك بعد قليل على ملعب " راين إينرجي ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء تشكيل المنتخب المجرى كالتالى:
حراسة المرمى: بيتر جولاكسي.
خط الدفاع: أدام لانج، ويلي أوربان، أتيلا سزالاي، أتيلا فيولا، ميلوس كيركيز.
خط الوسط: أدم ناجي، اندراس شافير، دومينيك سوبوسلاي.
خط الهجوم: رونالد سالاي، بارناباس فارغا.
وتأتى تلك المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم ألمانيا وإسكوتلندا، المجر وسويسرا.
البوابة سبورت
يورو 2024.. سالاى وفارغا يقودان المجر لمواجهة سويسرا
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أعلن ماركو روسي المدير الفنى لمنتخب المجر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سويسرا، وذلك بعد قليل على ملعب " راين إينرجي ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
أعلن ماركو روسي المدير الفنى لمنتخب المجر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سويسرا، وذلك بعد قليل على ملعب " راين إينرجي ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".