يورو 2024.. سالاى وفارغا يقودان المجر لمواجهة سويسرا

أعلن ماركو روسي المدير الفنى لمنتخب المجر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سويسرا، وذلك بعد قليل على ملعب " راين إينرجي ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تشكيل المنتخب المجرى كالتالى:

حراسة المرمى: بيتر جولاكسي.

خط الدفاع: أدام لانج، ويلي أوربان، أتيلا سزالاي، أتيلا فيولا، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: أدم ناجي، اندراس شافير، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: رونالد سالاي، بارناباس فارغا.

وتأتى تلك المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم ألمانيا وإسكوتلندا، المجر وسويسرا.

