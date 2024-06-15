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السبت 15 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. سالاى وفارغا يقودان المجر لمواجهة سويسرا

منتخب المجر
منتخب المجر
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أعلن ماركو روسي المدير الفنى لمنتخب المجر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سويسرا، وذلك بعد قليل على ملعب " راين إينرجي ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء تشكيل المنتخب المجرى كالتالى:
حراسة المرمى: بيتر جولاكسي.
خط الدفاع: أدام لانج، ويلي أوربان، أتيلا سزالاي، أتيلا فيولا، ميلوس كيركيز.
خط الوسط: أدم ناجي، اندراس شافير، دومينيك سوبوسلاي.
خط الهجوم: رونالد سالاي، بارناباس فارغا.
وتأتى تلك المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم ألمانيا وإسكوتلندا، المجر وسويسرا.
 

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