مختل عقليا في المنيا.. قتل والدته ثم وقف أمام القطار وانتحر

أقدم قاتل والدته بالمنيا علي الانتحار بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار بمركز مغاغة شمال المنيا عقب قيامه بقتل والدته ذبحا بمنطقة قليني في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت.

كان اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة قليني لمأمور مركز مغاغة بمصرع ربة منزل.

علي الفور انتقل اللواء اشرف عبدالمالك مساعد مدير امن المنيا لموقع الحادث وبرفقته فريق بحث جنائي شكله العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية باشراف العقيد حسن ابوطالب رئيس فرع البحث للشمال وقيادة الرائد محمود الباسطي معاون أول مباحثمركز مغاغة وبالانتقال تبين مصرع (س. ع. و 59 سنة ممرضة ) حيث وجدت جثة هامدة ملقاة علي الارض وبها جرح غائر برقبتها وبتكثيف التحريات تبين أن مرتكب الواقعة هو ابن المجني عليها (ش ش. ر 30 عاما مختل عقليا ) وفر هاربا.

وفي السياق ذاته تلقي مامور مركز مغاغة قيام الجاني قاتل والدته بالقاء نفسه أمام احد القطارات بمركز مغاغة للتخلص من حياته .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة