برنامج سياحي لوفود ملتقى الشباب الدولي الثاني للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، برنامج سياحي للوفود المشاركة من شباب دول العالم بملتقى الشباب الدولي الثاني للإبداع والإبتكار في الذكاء الإصطناعي في نسخته الثانية، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من ٢٧ إبريل إلى ٢ مايو المقبل، بمشاركة شباب من ٣٢ دولة من حول العالم بإجمالي مشاركة ١٢٥ باحث ومبتكر.



وبختام فعاليات الملتقى نظمت الوزارة برنامج سياحي تضمن زيارة منطقة الأهرامات وسقارة وأبو الهول بالإضافة إلى رحلة نيلية وجولات حرة بمنطقة وسط القاهرة، مما لاقى استحسان من شباب الوفود وخاصة أن نهر النيل أسطور خالدة شاهدة على عظمة الأرض، وسر الحياة لمصر والدول التي يمر بها.