اغتصبها وخنقها.. الاستئناف تتسلم ملف قاتل الرضيعة السودانية جانيت

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية مقتل الطفلة الرضيعة السودانية جانيت السودانية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق فيها، وإحالة اوراق القضية إلى محكمة الجنايات، تمهيدًا لتحديد أولى جلسات نظر القضية خلال أيام.



وأمرت النيابة العامة بإحالة عامل التوصيل، المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.



كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وبينت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث هتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.