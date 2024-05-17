الاستعلام عن صحة 8 أشخاص أصيبوا في تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص بالهرم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ8 اشخاص أصيبوا فى حادث تصادم سيارتي نقل بـ ميكروباص أعلى طريق القوس الغربي اتجاه الهرم، وامرت بالتحفظ على سائقي السيارتين المتسببين فى الحادث وتوقيع الكشف الطي عليهم لبيان تعاطيهم للمخدرات من عدمه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق القوس الغربي اتجاه الهرم ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص ونقل، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.