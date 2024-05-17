سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية صباح اليوم الجمعة، وذلك وسط تواجد مكثف للخدمات الأمنية والمرورية.

ففي القاهرة، شهد شارع صلاح سالم سيولة مرورية وانتظاما في حركة سير السيارات على امتداد الطريق بالوصول إلى تقاطع كوبري أكتوبر، وهناك سيولة مرورية بالوقت الحالي بشارع الموسكي ولكن المتوقع أن يشهد كثافات مرورية محدودة خلال الساعات المقبلة، وتظهر سيولة مرورية وندرة لتجمع السيارات على شارع رمسيس في اتجاه العباسية.

وفي الجيزة، يشهد شارع الهرم الرئيسي سيولة مرورية، فيما تشهد بعض الشوارع الجانية بعض الكثافات المرورية بداية من المستشفى حتى الجيزة، بينما توجد سيولة مرورية أعلى كوبري الروضة مستمرة حتى نفق الملك الصالح، وهناك كثافات نسبية تبدأ من آخر شارع فيصل حتى منطقة الطوابق، وتقل الكثافات بالوصول إلى منطقة التعاون.