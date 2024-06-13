اجتماع ثلاثي بين الجامعة العربية والتعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي لدعم فلسطين

عقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي، الاجتماع الثاني للآلية المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية، برئاسة مشتركة من قبل المنظمات الثلاث، وبحضور الإدارات المعنية في هذا الشأن.

وأكدت الجامعة العربية في بيان لها، أن الآلية تهدف إلى تعزيز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية بما يقوي ارتباط وتضامن الشعوب بالقضية الفلسطينية العادلة.

وقد ناقش الاجتماع مشروع الورقة المفاهيمية لعمل تلك الآلية، وتم عمل التعديلات اللازمة عليها من قبل المنظمات الثلاث.

ويتم عرض الآلية على الاجتماع العشرين للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية على مستوى كبار المسؤولين اليوم الخميس بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي.

