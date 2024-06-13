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الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية: تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين

الحملات المرورية
الحملات المرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 25801 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية: 1221 مخالفة السير بدون تراخيص.
 28 دراجة نارية مخالفة 8164 مخالفة تجاوز السرعة المقررة (25) مخالفة موقف عشوائى.
 (1142) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة (9) مخالفات لشروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك  تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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