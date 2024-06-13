بيان عاجل بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال الرضع

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن عدم وجود أدوية بجميع عيادات التأمين الصحى وخاصة أدوية علاج الأمراض المزمنة لكبار السن فى العديد من المحافظات وخاصة محافظة دمياط.

وأشارت متى، إلى أن هناك نقص شديد أيضا فى ألبان الأطفال الرضع حديثى الولادة العاديين وأصحاب الحساسية فى محافظة دمياط، مما يمثل خطورة بشكل كبير على حياة هؤلاء الأطفال الرضع.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أننا أصبحنا الآن أمام أزمة بسبب عدم وجود بعض الأدوية ونقص كامل فى بعض الأدوية الاخرى منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أننا نرجو حل هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.

وطالبت بضرورة توفير الأدوية الناقصة وغير الموجودة فى عيادات التأمين الصحى بدمياط خاصة أدوية الأمراض المزمنة لكبار السن، بالإضافة إلى ضرورة توفير ألبان الأطفال الرضع حديثى الولادة العاديين وأصحاب الحساسية.