ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مفادها قيام (شخص) بإدارة منشأة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة لإنتاج وتصنيع أدوية بيطرية لعلاج الماشية والدواجن، وقيامه بتخزين الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بمخزنين بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم متخذًا منهما منفذًا للتوزيع على العملاء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع والمخزنين المُشار إليهما وتم ضبط مالك المصنع و(3 من مسئولى المصنع) وضُبط بداخل المصنع والمخزنين على (٤٤٣ عبوة "منتهية الصلاحية" لأدوية وعقاقير بيطرية لعلاج المواشى والدواجن - ٨٣٤٧ عبوة منتج نهائى لأدوية وعقاقير بيطرية لعلاج المواشى والدواجن مصنعة من مواد مجهولة المصدر - ٣٨٢٤ لتر مواد خام "مجهولة المصدر" لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية يتم إضافتها وخلطها وتعبئتها مع الأدوية المنتهية الصلاحية).

بمواجهة المتهمين الثلاثة بالمضبوطات قرروا بقيامهم بالإشتراك مع مالك المصنع بالتصنيع بدون ترخيص من الجهات المعنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لكافة الجرائم التموينية وخاصة الجرائم الضارة بالثروة الحيوانية.