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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية

المتهم
المتهم
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط شخص بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل"له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات وترويجها على المواطنين الراغبين فى الحصول عليها نظير تحصله على مبالغ مالية منهم.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كارنيهات "مزورة"  - عدد من المستندات والشهادات "المزورة" والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية - كمية من الورق المستخدم فى طباعة الشهادات وكارنيهات تحقيق الشخصية والتوكيلات الرسمية - علامات مائية - الأجهزة والأدوات المستخدمة "تحوى آثار ودلائل وصور بعض الأختام والأوراق المستخدمة فى إرتكاب وقائع التزوير") وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

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