النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بقتل الطفلة ريتاج

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في محاكمة ربة منزل وعشيقها في مقتل الطفلة ريتاج، إلى مرافعة النيابة العامة.



وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية مقتل الطفلة ريتاج على يد والدتها وعشيقها.

يصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور

وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته، بأن الشيطان وسوس المتهمة الثانية بأنها تتهم زوجها بأنه من قام بارتكاب الواقعة، ولكن أراد الله رد حق الطفلة ريتاج وكشف مرتكبين الجريمة وهما الأم وعشيقها من قاموا بقتلها وحاولوا تضليل العدالة.

وأوضح ممثل النيابة العامة، أن الأم قست قلبها وعقلها عن ترك عشيقها بضرب طفلتها أمام أعينها ولم تتدخل لتدافع عن طفلتها، ولكن كانت ساعدت المتهم الأول، وـحضرت له سلك كهربائي ليتعدى بالضرب على طفلتها بسبب مرض طفلتها بالتبول اللا إرادي.



وكشفت التحقيقات في قضية مقتل الطفلة ريتاج على يد عشيق والدتها في مدينة نصر، بسلك كهربائي، بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادى.



وأكد مجرى التحريات في أقواله أمام جهات التحقيق إصابة الطفلة بكدمات وآثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم، والتي تسببت في وفاتها في ثاني يوم الواقعة.