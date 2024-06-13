بالصور.. افتتاح النصب التذكاري للشهداء أمام ديوان عام محافظة الشرقية

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، النصب التذكاري للشهداء والمُقام أمام مبنى ديوان عام المحافظة، تخليداً لذكرى الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه، فداء للوطن الغالي.

أزاح المحافظ الستار عن الجدارية، إيذانا بافتتاح النصب والذي جاء تنفيذه تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق، مؤكداً أن تضحيات شهداء مصر ستبقي خالدة في سجل البطولات والشرف، ومنارات مضيئة تستلهم منها الأجيال القادمة معاني التضحية والفداء للوطن وقيادته الحكيمة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من العميد محمد محفوظ النجار، وكيل وزارة الإسكان، عن مكونات مشروع إنشاء النصب التذكاري للشهداء، وتمت الإشارة إلى أنه مُقام علي مساحة 1200م ومكون من 3 أعمدة تحمل النصب محفورا عليها أسماء الشهداء وأسماء الله الحسني، وجدارية خلف النصب.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة الحفاظ علي المكان، لما يمثله من قيمة ترمز للوطنية وإعلاء منزلة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ علي وطنهم الغالي مصر، مطالبا الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

شارك في الافتتاح، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ، وعدد من مديري المديريات الخدمية ونواب البرلمان والشباب.

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