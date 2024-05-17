ميزات حديثة ستسمح لك التحكم بأيفون وأيباد بالعين المجردة.. تعرف عليها

أطلقت شركة آبل العديد من الميزات لأصحاب iPhone وiPad، ومن أهمها القدرة على التفاعل مع واجهات iOS وiPadOS باستخدام حركة العين، وهو أمر يمكن رؤيته في نظام مشابه على أجهزة Mac.

ويسمى باسم Eye Tracking، وهو نظام مبني على قواعد Dwell Control، حتى الآن يتوفر Dwell Control كجزء من لوحة مفاتيح إمكانية الوصول على نظام التشغيل macOS، مما يسمح للمستخدمين بتنفيذ إجراءات الماوس باستخدام إيماءات العين والرأس.

على أجهزة iPhone وiPad، سيتطلب تتبع العين لثواني للمعايرة وسيعمل باستخدام الكاميرا الأمامية، وبمجرد الوصول فإنه سيسمح للمستخدمين ذوي الإعاقات الجسدية بأداء إيماءات التمرير والزر باستخدام حركات العين.

حيث تتوفر إجراءات المكوث لسماعات الرأس Vision Pro في جهاز XR مرتفع التكلفة ، يتم تجميعها كجزء من نظام Assistive Touch ضمن إعدادات إمكانية الوصول، على أجهزة Mac تسمح إيماءات العين والرأس بالضغط بالماوس والسحب والإفلات وإيماءات التحكم الأساسية الأخرى في واجهة المستخدم.

بالنسبة للمستخدمين الذين يعانون من مشاكل في السمع، تضيف Apple ميزة على أجهزة iPhone تسمى Music Haptics بمجرد تشغيله، سينتج محرك Taptic Engine الموجود داخل جهاز iPhone اهتزازات متزامنة مع تشغيل الموسيقى باستخدام مزيج من الضغطات الإيقاعية والاهتزازات الناعمة والأنسجة.

وتم اعتماد هذه الميزة بالفعل لملايين الأغاني الموجودة في مكتبة Apple Music، و يمكن للمطورين الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات "APIs" لتمكين تعليقات إمكانية الوصول المستندة إلى الاهتزاز لجعل تطبيقاتهم أكثر شمولا ومجزية وظيفيا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات تتعلق بالنطق، شركة آبل بعض الميزات الحديثة إلى هواتفها وأجهزتها اللوحية، الأول هو Atypical Speech، الذي يعتمد على التعلم الآلي لتحديد توقيع الكلام المميز للشخص حتى يتمكن من مساعدته في أداء المهام باستخدام الأوامر الصوتية.

التالى هو الاختصارات الصوتية، ويتيح هذا الخيار للمستخدمين تسجيل إشارات صوتية مخصصة ثم تعيينها كاختصارات لمختلف المهام على الجهاز، والتي يمكن أن تكون خطوة واحدة أو متعددة الخطوات بطبيعتها.

وتقول شركة Apple إن هذه الميزات مصممة للمستخدمين الذين يعانون من حالات إعاقة تؤثر على الكلام، مثل الشلل الدماغي، أو التصلب الجانبي الضموري "ALS" ، أو السكتة الدماغية".

ميزة أخرى لها علاقة الصوت الشخصي، ويمكن للأشخاص الذين يجدون صعوبة في قول أو قراءة جمل طويلة إنشاء صوت شخصي باستخدام عبارات مختصرة .

كما حدثت آبل ميزة جيدة وهي دوار الحركة في الظروف داخل السيارة، وتسمى الميزة المعنية Vehicle Motion Cues، وبمجرد تمكينها، ستعرض نقاطا متحركة على الشاشة تتفاعل ذاتيا مع حركة اتجاه السيارة، والفكرة هي تقليل الصراع الحسي، مما يسهل على المستخدمين قراءة المحتوى الذي يظهر على الشاشة.