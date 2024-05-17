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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17 مايو 2024

استقرار الدولار
استقرار الدولار
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استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الجمعة إجازة البنوك بعدما ارتفع  3 قروش جديدة مع ختام العمل داخل السوق الرسمي أمس ، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي نحو 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنوك " سايب، الأهلي الكويتي، البركة، المصري لتنمية الصادرات"، ثم 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، كريدي أجريكول، المصرف المتحد،HSBC، قناة السويس، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني QNB،العقاري المصري العربي".

كما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.46 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB مصر".
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي، ثم 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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