جامعة حلوان الأهليةتعلن استعدادها لبدء امتحانات نهاية العام

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية على جاهزية الجامعة لعقد امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والاستعداد الكامل من حيث تجهيز القاعات، وتوفير الإضاءة المناسبة، وإتاحة الخدمات الطبية اللازمة، وغيره؛ لضمان سير الامتحانات بشكل سلس ومنضبط.

ووجه رئيس الجامعة بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتوفير كافة سبل الدعم والراحة لهم خلال فترة الامتحانات، لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لأداء الامتحانات.

ومن جانبه أعلن الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب انعقاد الامتحانات بجامعة حلوان الأهلية بداية من يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/١٨ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/١٣، والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لإجراء الامتحانات.

وصرح سيد عطا أمين عام جامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة على أتم استعداد لإجراء الامتحانات، وتم توجيه التعليمات اللازمة إلى جميع العاملين لضمان الانضباط أثناء فترة الامتحانات، وأشار إلى ضرورة احترام جميع الطلاب لقواعد العملية الامتحانية، والالتزام بالتعليمات الخاصة بأداء الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح الدائم.