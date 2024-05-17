مدفعية الاحتلال تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفًا استهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، والشظايا تتساقط في ساحة المستشفى، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين كريم عبد الباسط سلاودة وصلاح إبراهيم دوابشة عقب اقتحام منزليهما في بلدة دوما جنوب شرق مدينة نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاب فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، ومنذ صباح اليوم وتنفذ قوات الاحتلال عمليات بحث وتمشيط في واد العزبة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأطلق عدد من المقاومين الفلسطينيين النار على قوات الاحتلال في منطقة المنشار في بلدة عزون شرق قلقيلية.

ويستمر العدوان الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة، مستخدمين جميع آلات الحرب، واليوم، استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة "الجاعوني" التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ولم تنتهي حتى الآن معاناة الفلسطينيين، ففي كل أسرة شهيد أو جريح أو أسير أو مفقود ، حتى ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السادس من أكتوبر الماضي إلى 35272 شهيدا، وبلغ عدد الإصابات 79205 مصابا، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت أنقاض المباني المنهارة.