الأنبا توما حبيب يترأس صلاة البصخة المقدسة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بسوهاج

ترأس مساء الأربعاء الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج صلاة البصخة المقدسة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بسوهاج، شارك في الصلاة القمص بشرى لبيب راعي الكنيسة والقمص مرقس عدلي وجمع من المؤمنين.

ويذكر أن صلوات البصخة تقام مساء أحد الشعانين في الخورس الثاني، وذلك لندرك شناعة الخطية والعصيان اللذان سَبَّبَا خروج آدم وحواء من الفردوس وتكسى المنجليتين القبطي والعربي بالستور السوداء ويغلق باب الهيكل وتدلى عليه ستائر سوداء.

لا تقام قداسات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إشارة إلى الطقس القديم الذي كان يأمر بحفظ خروف الفصح من اليوم العاشر حتى يذبح في الرابع عشر من الشهر.

وقد دخل السيد المسيح أورشليم في يوم الأحد وتقام القداسات يوم الخميس إشارة إلى أن خروف الفصح كان محفوظاً لم يذبح بعد ويحسب اليوم في طقس الكنيسة من الغروب إلى غروب اليوم التالي.

تتكون صلوات البصخة المقدسة من 10 ساعات “صلوات يومية”، خمسة ليلية وخمسة صباحية وهي الأولى والثانية والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر.

يقرأ أنجيل متى يوم الثلاثاء وأنجيل مرقس يوم الأربعاء وأنجيل لوقا يوم الخميس وأنجيل يوحنا ليلة سبت الفرح.