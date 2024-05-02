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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحيفة عبرية: مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة لبحث صفقة الرهائن

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي
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أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية اليوم الخميس بأن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم لمناقشة الخطوات التالية في المفاوضات للتوصل إلى صفقة الرهائن.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسئول لم تسمه، أنه سيعقب اجتماع الليلة اجتماع للمجلس الوزاري الأمني بكامل هيئته.

وألغي اجتماع لمجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي أمس الأول الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل استمرار المباحثات بشأن المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتسبب في استشهاد وإصابة أكثر من مائة ألف فلسطيني.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، وأسر 250 آخرين، وأفرج عن بعضهم وقتل عشرات منهم، وتسعى تل أبيب للإفراج عنهم.

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