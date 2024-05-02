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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حملة تموينية بكفر الشيخ تضبط أسماك مجمدة غير صالحة

ضبط أسماك مجمدة غير
ضبط أسماك مجمدة غير صالحة بكفر الشيخ
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ضبطت مديرية تموين كفر الشيخ، 40 كيلو أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بمركز مطوبس ، وحررت محضر بالضبطية.

تابع اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة اللواء حاتم الهيدبى ، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت «محضر غش تجارى، ومحضرين عدم إعلان، ومحضرين نظافة، ومحضر شهادة صحية»، هذا بالإضافة إلى ضبط 40 كجم أسماك ماكريل مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، و5 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

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