«اكتشف غير المكتشف».. إطلاق حملة توعية بضعف عضلة القلب في 13 محافظة

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية والجمعية المصرية لأمراض القلب، حملة توعوية للتوعية بضعف عضلة القلب تحت شعار «اكتشف غير المكتشف»، تزامنًا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب.

انطلقت الحملة التوعوية بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية والجمعية المصرية لأمراض القلب، حيث تنطلق الحملة لأول مرة بمشاركة منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، وتغطي فعالياتها 13 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية، فيما تستمر الحملة التوعوية لمرض ضعف عضلة القلب حتى 5 مايو الجاري.

وأوضح البيان: تتضمن المحافظات التي تغطيها فعاليات حملة التوعية بقصور القلب التي تنطلق هذا العام تحت شعار "اكتشف غير المكتشف" محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى محافظات «القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، المنيا، أسيوط، الدقهلية، الغربية»، مستهدفة أكثر من 60 منشأة صحية بتلك المحافظات.

وتضم المنشآت الصحية المُنفذة للحملة منشآت تابعة لهيئة الرعاية الصحية ومستشفيات جامعية وكذلك مستشفيات تابعة للقطاع الأهلي، بينما تستهدف الحملة كافة فئات المجتمع، حيث تتضمن الحملة توعية المترددين على المنشآت الصحية وعقد ندوات تثقيفية حول ضعف عضلة القلب إلى جانب نشر منشورات توعوية تم إعدادها بشكل مبسط للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أهمية الشراكة مع القطاع الأهلي والخاص خاصة فيما يتعلق بنشر حملات التوعية الصحية على نطاق أوسع، للوصول إلى قطاع عريض من المواطنين وهو ما يضمن جودة حياة المواطن وينعكس على جودة حياة المصريين.

كما أعرب عن أهمية التشارك مع جمعية القلب المصرية لدورها الريادي في الوقاية من أمراض القلب مثل قصور القلب وارتفاع ضغط الدم، وريادتها للحملة التوعية المصرية لمرضى قصور عضلة القلب والتي تشارك بها مصر لعام 2024، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر، برعاية شركة نوفارتس كونهم شريكًا استراتيجيًا لهيئة الرعاية الصحية في ملف القلب، مؤكدًا أن الحملة فرصة لتعزيز الوعي بأهمية الرعاية والتوجيه حول هذا المرض الذي يؤثر على حياة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى مشاركة الهيئة بـ 45 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست.

وأضاف: الهدف الرئيسي من إطلاق وتبني هيئة الرعاية للحملات التوعوية هو تعزيز وعي المواطنين في مختلف المحافظات حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، والاكتشاف المبكر للأمراض ومن ثم الحد من خطورتها وسرعة علاجها، فضلًا عن المبادرات الصحية التي تطلقها الهيئة وتأتي اتساقًا مع المبادرات الرئاسية والتي تهدف إلى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى مستويات الجودة ووفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

من جانبه، ثمَّن الاستاذ الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس قسم القلب بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ورئيس شعبة قصور القلب بالجمعية ورئيس حملة التوعية المصرية لمرضى قصور عضلة القلب، الشراكة الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية ومابذلته من جهود دؤوبة وتعاون وتخطيط مستمر لدعم مستهدفات الحملة، ونشر الحملة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو بما ينعكس بدوره بالإيجاب على المريض المصري.

ولفت إلى المشاركة الفعالة لـ 18 جامعة على مستوى جمهورية مصر العربية، ومساهماتهم الفاعلة من خلال عقد العديد من اللقاءات العلمية التفاعلية لتثقيف الأطباء والتمريض والصيادلة، مؤكدًا تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي لتكثيف الندوات التثقفية والتوعوية للمرضى وذويهم في كافة المنشآت الصحية لدعم حملة التوعية المصرية لمرضى قصور عضلة القلب.

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