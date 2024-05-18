البطريرك يستقبل وفدًا من هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية مهنئين بعيد القيامة

استقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، وفدًا من هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية برئاسة المطران مار بطرس قسيس، مطران حلب وتوابعها والمدير العام للهيئة وهشام سعد، مديرها التنفيذي، وذلك في مقرّ البطريركية في باب توما بدمشق.

‎حضر اللقاء المطارنة: مار ديونيسيوس جان قواق، النائب البطريركي في أبرشية شرقي الولايات المتحدة الأميركية، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.

بدايةً، شكر المطران مار بطرس قسيس قداستَه على استقباله مقدّمًا باسم جميع أعضاء الوفد العاملين في الهيئة التهاني لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيدة. ثمّ أطلع قداستَه على إنجازات الهيئة والمشاريع التي نفذتها العام الماضي بالإضافة إلى تأدية رسالتها الإنسانية وتوفير الإغاثة للأوضاع الإنسانية الطارئة خاصة الاستجابة للزلزال. وفي ختام كلمته، قدّم نيافته باسم العاملين في الهيئة والمتطوعين فيها هدية تذكارية لقداسته من إنتاج مختلف المشاريع المدعومة من الهيئ، عربون شكر وتقدير لدعمه الروحي والمعنوي والمادي المستمر للهيئة.

ثمّ تحدّث هشام سعد عن فريق العمل الإداري والتطوعي الذي يعمل في الهيئة وعن خطط العمل التي تتبناها الهيئة والسياسات التي تتعامل بها مع المنظمات الدولية والجمعيات المحلية.

وفي الختام، أطلق البطريرك الموقع الحديث للهيئة وأعطى توجيهاته مثمنًا دور الهيئة في المجتمع المدني السوري، لا سيما في نشر الأمل للناس وإعطائهم الرجاء بحياة أفضل من المعاناة التي يعيشونها.