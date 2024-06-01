شراكة استراتيجية بين GateLock وESET وSafetica لتقديم حلول الأمن السيبراني في مصر

أعلنت شركة GateLock، المتخصصة في حلول الأمن السيبراني، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركتي ESET وSafetica، اللتين تعملان في مجال البرمجيات والأمن السيبراني.

تهدف هذه الشراكة إلى توفير أحدث التقنيات الأمنية للقطاعات المختلفة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ويعد الأمن السيبراني ضرورة أمنية اقتصادية وتجارية للحفاظ على أمن المعلومات حيث تشير أحدث الدراسات إلى أنه من المتوقع أن تصل التكلفة العالمية السنوية للجرائم الإلكترونية إلى 13.8 تريليون دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ8.15 تريليون دولار في 2023، فيما وصلت تكلفة الجرائم الإلكترونية نحو 860 مليار دولار أمريكي تقريباً (تمثل 1% من الناتج الإجمالي العالمي بقيمة 86 تريليون دولار في عام 2018).

تستهدف GateLock الحصول على حصة سوقية تبلغ 10% من سوق أمن المعلومات في مصر، وتتبنى خطة توسعية طموحة لتوفير حلولها الأمنية المتقدمة، وهذا يعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات والتكنولوجيا لعملائها في ظل المنافسة الشديدة في هذا المجال.

تعتبر ESET وSafetica من الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وتقدمان حلولًا متقدمة لحماية البيانات ومكافحة التهديدات الإلكترونية. تعمل هذه الشراكة على تعزيز القدرات الأمنية لـ GateLock وتمكينها من تقديم خدمات متميزة لعملائها.

تهدف GateLock إلى مساعدة عملائها على مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة وتحديث دفاعاتهم، كما تسعى الشركة إلى دعم نمو الشركات بشكل آمن في بيئة تنافسية متطورة.

بهذه الشراكة الاستراتيجية والتزام GateLock بتقديم أفضل الحلول الأمنية، يمكن توقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الأمان السيبراني وتحقيق الاستدامة في البيئة الرقمية لمصر ومنطقة الشرق الأوسط.

تستهدف GateLock حصة سوقية بمقدار 10% من سوق أمن المعلومات المصري و تتبنى خطة توسعية طموحة.

ومن جانبه قال ديميس ستروثوس، المدير العام بشركة ESET لمنطقة الشرق الأوسط أن “ESET تتواجد في السوق المصرية منذ 15 عاما خاصة وأنها تعد من الأسواق الواعدة التي تحتاج دائماً إلى حلول مبتكرة تتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يشهده السوق وهو ما يدفعنا إلى التركيز في ضخ المزيد من الاستثمارات المصحوبة بالتكنولوجيا المتقدمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع القطاعات المصرية المختلفة من خلال زيادة عدد شركائنا للوصول إلى أكبر عدد من العملاء في ظل المنافسة الكبيرة ووجود لاعبين آخرين في هذا القطاع”.

أضاف: "مع تزايد عدد التهديدات السيبرانية وزيادة تعقيداتها، أصبح من الضروري التأكد من أن قنوات التوزيع التي تتعامل مع العملاء مسلحة بأفضل حلول أمن المعلومات، مع وجود خبراء ذوي معرفة عميقة حول التغيرات المتتالية في المشهد السيبراني العالمي، وذلك للتأكد من توفير احتياجات العملاء الأمنية".

أكد محمد هارون، المؤسس والمدير العام لشركة GateLock أن هذه الشراكة، تتماشي مع الخطط التوسعية الاستراتيجية التي تنتهجها "GateLock" والتي تستهدف توفير خدماتها الأمنية المتطورة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

أضاف أنه مع انتشار آليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحت المعلومات وبيانات العملاء هم رؤوس أموال الشركات، ومع زيادة انتشار الهجمات السيبرانية أصبح الأمن السيبراني جزءا أساسيا في استراتيجية قطاع الأعمال والقطاعات المختلفة فضلاً عن استراتيجية الدولة، لذا "يجب توجيه اهتمامنا من واقع الحدث إلى الوقاية من هذه الهجمات مستقبلاً، وإعطاء الأولوية لاستثماراتنا لتجاوز التهديدات وتسهيل الاكتشاف المبكر".

أشار مدير عام شركة GateLock إلى استراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة والتي تستهدف الحصول على حصة سوقية بنسبة 10% من حجم السوق المصرية من خلال توفير الحلول الأمنية المبتكرة للعديد من القطاعات الحيوية المختلفة، لافتاً إلى أن الشركة تتعاون مع مجموعة من الشركاء لتغطية كافة القطاعات كالتعليم والصحة والقطاع البنكي وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

وتلتزم GateLock بمساعدة عملائها على تحديث دفاعاتهم ومواكبة الهجمات المتقدمة والمتطورة، من خلال تقديم أحدث حلول الأمن السيبراني المبتكرة وبأسعار مناسبة لشركائها وعملائها، كما تلتزم الشركة بمساعدة الشركات على النمو بشكل آمن في بيئة تنافسية على مستوى متميز.