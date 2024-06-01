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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تُدين محاولات إسرائيل تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية

السعودية
السعودية
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أدانت السعودية، محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال تصنيفها منظمة إرهابية، بهدف رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدّة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)، اليوم/السبت/ - ضرورة التزام إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال، بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية.

أونروا السعودية الشعب الفلسطيني