سيسكو تستحوذ على سبلانك خلال مؤتمر الأمن السيبراني الدولي CAISEC’24

أعلن أيمن الجوهري، مدير عام شركة سيسكو مصر وإفريقيا والمشرق العربي، عن استحواذ شركة سيسكو على شركة سبلانك، الشركة الرائدة في تحليل البيانات والأمن السيبراني، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض CAISEC’24 للأمن السيبراني الذي ينطلق في الفترة من 3 إلى 4 يونيو المقبل.

أوضح الجوهري أن الصفقة، التي تُقدر قيمتها بنحو 28 مليار دولار، تعد الأكبر في تاريخ شركة سيسكو. تهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول أمنية متكاملة وتحقيق رؤية واضحة على التطبيقات وتأمينها بشكل أفضل، بالإضافة إلى تعزيز الاتصالات وتقليل حالات التعطل الناتجة عن الهجمات السيبرانية.

أشار الجوهري إلى خمس فوائد رئيسية تنتج عن هذه الشراكة وهي توفير التأمين الشامل والأفضل، تقديم رؤية أوضح على التطبيقات مع تأمينها الكامل، تحسين جودة الاتصال، تطوير ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا.

تعد سيسكو راعي اللقب لمؤتمر ومعرض CAISEC’24 للأمن السيبراني، الذي يُعقد برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا). يشارك في الحدث أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، بالإضافة إلى عشرات الشركات والكيانات العربية والدولية.