فتح باب التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن بدء فتح باب التقديم للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات ،اعتبارا من اليوم السبت 1 يونيو 2024 وحتي 30 يونيو للعام الدراسي الجديد 2024/2025

وقالت ان التسجيل يكون إلكترونيا كالآتي أولا: بالنسبة للمدارس الرسمية عربي يتم التقديم عبر موقع مركز معلومات الوزارة https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

ثانيا: بالنسبة للتقديم بالمدارس الرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة يكون التقديم من خلال موقع المديرية https://kg. Kfsedu.gov.eg

ويشترط أن يكون سن المتقدم أربع سنوات يتم حساب السن في أول أكتوبر 2024، وعقب القبول المبدئي للطالب تتاح بياناته لمنافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة قبول ابنه من خلال موقع التقديم ذاته ومن ثم التوجه للمدرسة لتقديم الملف الورقي للجنة الفحص التي تتأكد بدورها من استيفائه وبالتالي القبول النهائي للطالب.