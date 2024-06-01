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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فتح باب التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال بكفر الشيخ

حتي 30 يونيو

محمد عبد الله وكيل
محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن بدء فتح باب التقديم للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات ،اعتبارا من اليوم السبت 1 يونيو 2024 وحتي 30 يونيو للعام الدراسي الجديد 2024/2025
 وقالت ان التسجيل يكون إلكترونيا كالآتي أولا: بالنسبة للمدارس الرسمية عربي  يتم التقديم عبر موقع مركز معلومات الوزارة https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login 

 ثانيا: بالنسبة للتقديم بالمدارس الرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة يكون التقديم من خلال موقع المديرية https://kg.  Kfsedu.gov.eg    
ويشترط أن يكون سن المتقدم أربع سنوات يتم حساب السن في أول أكتوبر 2024، وعقب القبول المبدئي للطالب تتاح بياناته لمنافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة قبول ابنه من خلال موقع التقديم ذاته ومن ثم التوجه للمدرسة لتقديم الملف الورقي للجنة الفحص التي تتأكد بدورها من استيفائه وبالتالي القبول النهائي للطالب.

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