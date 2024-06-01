"جوميا" تتعاون مع "كونتكت" لتسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت

أعلنت كل من جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في السوق المصرية عن توسيع الشراكة الاستراتيجية بين جوميا باي و كونتكت كريدي تك - ذراع التمويل الاستهلاكي الرقمي التابع لمجموعة كونتكت المالية – لتقديم خدمات أفضل لعملائهما، وذلك استكمالً للنجاح الذي حققته هذه الشراكة والتي بدأت في يناير 2023، لتشمل توفير طرق دفع متنوعة لتيسير عملية الشراء عبر الإنترنت وخلق حلول مالية متنوعة لعملاء جوميا و كونتكت.

ويشمل التعاون بين جوميا و كونتكت توفير طرق دفع مختلفة لتسهيل عملية الشراء وخلق حلول مالية متنوعة لعملاء جوميا و كونتكت، حيث تولي مجموعة كونتكت بصفة عامة و كونتكت كريدي تك على وجه الخصوص اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 والسعي نحو توسيع قاعدة الخدمات الرقمية المقدمة للسوق المصرية واستخدام أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

وتعقيبا على هذه الخطوة، اكد عبد اللطيف عٌلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر ان هذه الخطوة تعتبر جزءًا من التزام جوميا باي و كونتكت لتقديم أفضل تجربة تسوق عبر الإنترنت للمستهلكين في السوق، وتعزز الثقة بين الشركتين كشركاء استراتيجيين تعملان جنبًا إلى جنب لتحقيق أهداف مشتركة وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

وتابع عٌلما "نتطلع إلى مستقبل مشرق من النجاح والتطور في هذه الشراكة المثمرة بين الشركتين".

وأوضح عمر الفقي، العضو المنتدب لكونتكت كريدي تك أنه "من خلال توسيع نطاق شراكتنا وتقديم عروض بدون رسوم إدارية وبدون فوائد وبدون مقدم، نسعى إلى تحقيق مزيد من المزايا لعملائنا المشتركين. نحن متحمسون للغاية لمستقبل هذه الشراكة ونتطلع إلى تحقيق نجاحات جديدة معًا، وتقديم تجارب تسوق متميزة تلبي تطلعات واحتياجات العملاء في السوق".

ومن جانبه، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة "نحن في كونتكت نعتز بالتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية التي نمتلكها مع جوميا. هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية تجارية وحسب، بل هي رؤية مشتركة لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت لعملائنا، نحن نؤمن بأهمية توفير حلول مالية مبتكرة ومريحة للعملاء، وهذا يتطلب شراكات استراتيجية قوية مع أطراف مثل جوميا، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا".

وفي إطار احتفالات جوميا بعيد ميلادها الـ 12 في السوق المصرية في الفترة من 27 مايو إلى 9 يونيو من العام الحالي، يمكن للعملاء الشراء والتسوق من خلال جوميا و تقسيط المشتريات من خلال كونتكت بدون رسوم إدارية وبدون فوائد وأيضا بدون مقدم لمدة تصل إلى ستة أشهر حيث يمكن للعملاء الاستفادة من هذه الفرصة للتسوق بمرونة وراحة تامة.