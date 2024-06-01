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الأحد 02 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أوروبا.. جماهير ريال مدريد وبوروسيا دورتموند تغزو ملعب ويمبلي (صور)

أجواء نهائي دوري
أجواء نهائي دوري أبطال أوروبا
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زحفت جماهير ناديي ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني بغزارة نحو ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

يحتضن ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وحرصت جماهير ريال مدريد على دعم الفريق في مباراته ضد بوروسيا دورتموند، وحضرت بقوة في محيط ملعب ويمبلي لمساندة الملكي لتحقيق لقبه الخامس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما سافرت جماهير بوروسيا دورتموند إلى لندن، لمؤازرة أسود الفيستفاليا في المواجهة الحاسمة أمام ريال مدريد؛ من أجل معانقة المجد بتحقيق اللقب الثاني من كأس ذات الأذنين.

القنوات الناقلة لـ نهائي دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، عبر قناتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2.

جماهير ريال مدريد
جماهير بوروسيا دورتموند
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