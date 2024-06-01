شراكة بين «ديل تكنولوجيز» و«إريكسون» لتسريع التحول السحابي لشبكات الاتصالات

أعلنت شركتا ديل تكنولوجيز وإريكسون عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول السحابي لشبكات الاتصالات، وتجمع هذه الشراكة بين خبراتهما العميقة في برامج الاتصالات والحلول والدعم، لتوجيه مزودي خدمات الاتصالات في رحلتهم نحو التحول السحابي لشبكة النفاذ الراديوي (RAN).

ويتطلع مزودو خدمات الاتصالات إلى التحول السحابي لتحقيق اقتصاديات وسرعة أفضل مع الحفاظ على موثوقية الشبكة، ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة "MeriTalk" برعاية ديل، يعتبر 9 من كل 10 مزودي خدمات الاتصالات أن التحول الشبكي أمر بالغ الأهمية لبقاء مؤسساتهم. ومع ذلك، يواجه 96% من هؤلاء المزودين تحديات تعيق رؤيتهم للتحول الشبكي، بما في ذلك محدودية الوقت والميزانية، والمخاوف المتعلقة بالموثوقية والأمن.

تهدف الشراكة بين ديل وإريكسون إلى معالجة هذه التحديات من خلال تطوير استراتيجيات تحويل سحابية للشبكة المفتوحة القائمة على شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (O-RAN)، باستخدام حلول ودعم متكامل من الشركتين.

بموجب الاتفاقية الجديدة، ستقوم ديل وإريكسون بتطوير خطط مخصصة لتحويل الشبكات السحابية وتقديم المشورة لمزودي خدمات الاتصالات حول بنيات الشبكات ونماذج التشغيل، مع الحد من المخاطر المرتبطة بالنشر في بيئات مفتوحة ومتعددة البائعين.

تقديم برمجيات إريكسون لشبكات النفاذ الراديوي السحابية تجارياً على خوادم Dell PowerEdge، مما يوفر اختبار التكامل المستمر وإدارة دورة الحياة لتسريع عملية النشر وتقليل مخاطر عمليات اليوم الثاني المتعلقة بالتحديثات والترقيات.

تطوير الخدمات التي تبسط عملية النشر بدءاً من التحقق من المصنع إلى التثبيت والإدارة التشغيلية المستمرة، مدعومة بالدعم المشترك من ديل وإريكسون لأي حل متكامل.