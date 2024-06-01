مذكرة تفاهم بين «الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات» و«سايبر إكس» في مصر

أعلن المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) خلال مؤتمر الأمن السيبراني CDIS عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "سايبر إكس" (CyberX) السعودية، وهي أول منصة عربية متخصصة في رفع الوعي السيبراني باللغة العربية.

تهدف هذه الشراكة إلى زيادة التوعية بمفهوم الأمن السيبراني والمبادئ الأساسية لهذا المجال، لمكافحة التهديدات الأمنية والحد من الهجمات السيبرانية، خاصة مع تزايد حالات الاحتيال الرقمي على المستوى العالمي. ويأتي هذا التعاون في وقت حساس مع التوسع في رقمنة كافة القطاعات والاتجاه نحو بناء المدن الذكية في مصر.

جرى إطلاق حملة توعوية تستهدف الشباب والأطفال لتوعيتهم بمخاطر الأمن السيبراني مثل التحرش والابتزاز وإدمان الإنترنت. ومن خلال هذه الشراكة، يعمل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) وسايبر إكس" على تقديم برامج توعية ومحتويات إعلامية تهدف إلى زيادة الحذر من مخاطر الاحتيال والهجمات الأمنية. إذ يؤمن الطرفان بأن العامل البشري هو خط الدفاع الأول ضد التهديدات الإلكترونية والمرفقات السيبرانية الخبيثة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني أن التعاون مع شركة سايبر إكس يأتي في وقت أصبح فيه الاهتمام بأمن المعلومات والأمن السيبراني ضرورة حتمية لمجتمع الشركات والمؤسسات والدولة بشكل عام.

من جانبها، صرحت ريم الزميل، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة سايبر إكس أن الشراكة بين المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات و"سايبر إكس" تمثل علامة فارقة نحو تحقيق هدفنا في تسريع التحول الرقمي الآمن في العالم العربي والسوق المصري. سيمكننا هذا التعاون من الاستفادة من خبراتنا وتقديم وعي لا مثيل له بالأمن السيبراني لملايين الطلاب والموظفين وجميع الفئات، مما يعزز الثقة والأمن في العالم الرقمي".