جلسة لقطاع الابتكار والتدريب ضمن المؤتمر العلمي الـ 12 لجامعة عين شمس

عقدت الجلسة الأولى لقطاع الابتكار والتدريب بجامعة عين شمس اليوم ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجامعة "التحالف ‏والشراكات".

تحت عنوان " الشراكات بين الصناعة والأوساط الأكاديمية: سد فجوة المهارات " والمقام تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

ترأس الجلسة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الإبتكار والتدريب وتنظيم وإدارة فريد محرم وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب وبحضور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف ، وبحضور المتحدثين من شركات ومؤسسات مختلفة وهم الدكتور مهندس أحمد سعد مدير عام التخطيط والاستثمار قطاع التعدين وزارة البترول و الثروة المعدنية والمهندس أحمد السخاوى من وزارة البترول.

خرجت الجلسة بعدد من التوصيات من أهمها إنشاء قنوات اتصال منتظمة مثل الإجتماعات ربع السنوية والمجالس الاستشارية المشتركة والمنصات التعاونية بين الأوساط الأكاديمية والصناعة لمناقشة متطلبات المهارات وتحديثها بشكل مستمر.

وإشراك خبراء الصناعة في عملية تطوير المناهج الدراسية للتأكد من أن البرامج الأكاديمية تعكس احتياجات الصناعة الحالية والاتجاهات الناشئة، إلى جانب تنفيذ التدريب الداخلي لتزويد الطلاب بالخبرة العملية والتطبيقية والتركيز على التدريب على المهارات الشخصية مثل التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات في المنهج الأكاديمي.

⁠كما أوصت الجلسة بتعزيز التعلم مدى الحياة والتطوير المهني بين الطلاب ووضع آليات لرصد وتقييم فعالية المبادرات الهادفة إلى سد الفجوة في المهارات.