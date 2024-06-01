علي معلول لجماهير الأهلي: شكرًا على كل الحب والدعم وسأعود أقوى

وجه النجم الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لجماهير القلعة الحمراء بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها وخضوعة لعملية جراحية في وتر أكيليس سيغيب بسببها لفترة طويلة.

وقال علي معلول في رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": مضى أسبوع على بطولة جديدة داخل النادي الأهلي وهي البطولة الأفريقية الرابعة لنا في الخمس سنوات الماضية والبطولة الـ20 منذ انضمامي إلى الفريق قبل 8 سنوات، بالإضافة إلى تحقيق برونزية المونديال ثلاث مرات.

وأضاف “معلول”: "أتوجه بالشكر للإدارة ولكل زملائي، على الدعم الذي قدموه لي منذ إصابتي، سواء بالزيارة أو الاتصال بي وأشكرهم على تحقيق وعدهم لي بالتتويج باللقب.. وأثق في قدرتهم على التتويج بباقي بطولات الموسم، والأهلي دائما بمن حضر".

وتابع: كما أشكر الجماهير على كل الحب والدعم الذي شعرت به وهو ليس غريبا عن جماهير النادي الأهلي التي طالما دعمتني منذ يومي الأول وأكن لهم كل الحب والاحترام.

‎وأشار: كنت أتمنى التواجد مع الفريق في استاد القاهرة والاحتفال معهم باللقب لكن دعم زملائي لي باحتفالي الخاص وكذلك بوجود قميصي في الاحتفالات بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي شعرت به من الجماهير، جعلني أشعر كأنني حاضر بينكم.

واختتم علي معلول رسالته: حرمتني الإصابة من التواجد والاحتفال معكم، لكني سأبذل كل مجهود للعودة سريعا إلى الملاعب.. الجهد والعطاء هو سلاح كل لاعب كرة قدم، وهذا ما كنت أفعله منذ بدايتي مع كرة القدم، وأنا مؤمن بأن بالعمل والإصرار سأعود بشكل أقوى بإذن الله.

يذكر أن عقد علي معلول ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي وهناك مفاوضات لتجديد عقد النجم الدولي التونسي للاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال.