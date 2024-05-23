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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الحماية المدنية تنقذ مواطنا احتجز داخل مصعد كهربائي بالفيوم

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إنقاذ مواطن احتجز داخل مصعد كهربائي ببرج خلف كلية التربية بمنطقة كيمان فارس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا باحتجاز مواطن داخل مصعد كهربائي ببرج سكني خلف كلية التربية، بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية.

وتبين أن المواطن احتجز بسبب انقطاع التيار الكهربائي عقب دخوله المصعد، وتم إخراجه بواسطة قوات الحماية المدينة، وتبين أنه لا يعاني من أي إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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