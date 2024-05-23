وحدة «حياة كريمة» بأسوان تتفقد 21 مشروعا بقرية حجازة بكوم أمبو

تفقدت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان 21 مشروع بقرية حجازة التابعة لمركز كوم أمبو ، والتى يستفيد منها 30 ألف نسمة داخل 11 تابع ، وذلك بناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطويرالشامل للريف المصرى ..حياة كريمة " بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ ونهو مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها .

ولفت إلى أن أعضاء الوحدة قاموا بمتابعة 21 مشروع حيث تم الإنتهاء من 13 مشروع منهم بنسبة 100% ، وتضم مشروعات المجمع الخدمى والزراعى ، وإنشاء وإحلال وتطوير وصيانة المدارس ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب ، وتنفيذ 4 كبارى على الترع . مشيراً إلى أنه جارى العمل فى باقى المشروعات وتضم محطتى رفع الصرف ومركزى الشباب ، مع إستكمال أعمال الشبكات وخطوط طرد الصرف الصحى ، ولوحة توزيع الكهرباء ، وتم بالتواوى حصر عدد من الملاحظات بالقطاعات المختلفة ، وتم توجيه الجهات المختصة لتلافيها على الوجه الأكمل لسرعة الإنتهاء منها ، وبالتالى تشغليها لتحقيق العوائد الإيجابية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى .

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