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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وحدة «حياة كريمة» بأسوان تتفقد 21 مشروعا بقرية حجازة بكوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرية حجازة بكوم أمبو
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تفقدت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان 21 مشروع بقرية حجازة التابعة لمركز كوم أمبو ، والتى يستفيد منها 30 ألف نسمة داخل 11 تابع ، وذلك بناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية  " التطويرالشامل للريف المصرى ..حياة كريمة " بمختلف القرى والنجوع المستهدفة . 

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ ونهو مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها .

ولفت إلى أن أعضاء الوحدة قاموا بمتابعة 21 مشروع حيث تم الإنتهاء من 13 مشروع منهم بنسبة 100% ، وتضم مشروعات المجمع الخدمى والزراعى ، وإنشاء وإحلال وتطوير وصيانة المدارس ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب ، وتنفيذ 4 كبارى على الترع . مشيراً إلى أنه جارى العمل فى باقى المشروعات وتضم محطتى رفع الصرف ومركزى الشباب ، مع إستكمال أعمال الشبكات وخطوط طرد الصرف الصحى ، ولوحة توزيع الكهرباء ، وتم بالتواوى حصر عدد من الملاحظات بالقطاعات المختلفة ، وتم توجيه الجهات المختصة لتلافيها على الوجه الأكمل لسرعة الإنتهاء منها ، وبالتالى تشغليها لتحقيق العوائد الإيجابية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى .

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وحدة حياة كريمة اسوان 21 مشروع قرية حجازة كوم أمبو نهو تتفقد أخبار محافظة أسوان