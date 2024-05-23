تريزيجيه يخسر لقب كأس تركيا مع طرابزون سبور لصالح بشكتاش

خسر فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لقب بطولة كأس تركيا، بعد الهزيمة من بشكتاش في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.

جلس تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون سبور في مباراته ضد بشكتاش في نهائي كأس تركيا منذ بداية اللقاء، وشارك في النهائي بديلًا في الدقيقة 55 بدلًا من زميله تاشاركيس فونتاس.

وعاد تريزيجيه للظهور مجددًا ضمن قائمة فريقه للمباريات، عقب تعافيه من الإصابة في عضلة السمانة، التي تعرض لها خلال مباراة طرابزون ضد سامسون سبور مطلع شهر مايو الجاري.

نهائي كأس تركيا

افتتح بول أوناتشو التهديف لرفاق تريزيجيه في الدقيقة 13، وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك رشيد غزال التعادل لفريق بشكتاش في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني، وضع صالح أوكان بشكتاش في المقدمة في الدقيقة 54، لتستمر النتيجة طويلًا حتى الدقيقة 89، حينما سجل الإيفواري نيكولاس بيبي هدف التعادل لـ طرابزون سبور.

وفي الوقت القاتل، خطف المعتصم بالله المصراتي لـ بشكتاش اللقب بهدف في الدقيقة 90+4، ليخسر تريزيجيه بطولة كأس تركيا مع طرابزون سبور بنتيجة 3-2.