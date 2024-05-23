متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار يضم رجال أعمال

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ، له طبيعة وأهمية خاصة، حيث يتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، ويضم كافة الجهات المعنية الحكومية، بجانب رجال أعمال وخبراء متخصصين في التعلم.

وقال الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"إن المجلس سيكون معنيًّا بالسياسة العامة للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، ويراعي متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن المجلس سيضم خبراء متخصصين في مجال التعليم ورجال أعمال، وبالتالي سيضمن متابعة العملية التعليمية ومدى توافق الخريجين مع سوق العمل.

واضاف الحمصاني إن رئيس الوزراء يقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر، " خلال جولاته يتلقي مستثمرين، ويتلقى مقترحات بدعم الصادرات أو كيفية منحهم المزيد من الأراضي للتوسع وهناك العديد من المقترحات خلال الزيارات ورئيس الورزاء حريص على اتخاذ القرارت المناسبة على الأرض وتوجيه الوزراء المشاركين لاتخاذ القرار المناسب والعالجة".

وتابع ان رئيس الوزراء يطالب بتذليل بعض العقبات، والتجاوب مع طلبات المستمثرين، ويتجاوب مع مشكلات المستثمرين خلال الزيارات الميدانية والاجتماعات الميدانية ويستقبلهم من وقت لآخر.