بمشاركة محمد شريف.. الخليج يخسر من أبها في الدوري السعودي

تلقى فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، خسارة من نظيره أبها بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك محمد شريف أساسيًا مع الخليج، وخاض اللقاء كاملًا منذ بدايته حتى نهايته، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

موسيماني يقود أبها لفوز ثمين على الخليج

انتهى الشوط الأول بتقدم أبها، الذي يقوده فنيًا، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على الخليج بهدف للا شئ، سجله فرنسوا كامانو في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل عبدالله السالم في تعديل النتيجة إلى التعادل في الدقيقة 78، قبل أن يخطف فابيان نوجويرا الثلاث نقاط لفريق أبها، الذي يصارع على الهبوط، بهدف ثان في الدقيقة 90+4.

أحرز محمد شريف 6 أهداف في الدوري السعودي مع الخليج خلال الموسم الجاري 2023-2024، كما صنع هدفًا آخرًا.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة، يحتل بها المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع أبها رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر، وابتعد عن مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.