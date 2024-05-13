إطلاق اسم رأس البرّ الجديدة على الامتداد العمراني في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إطلاق إسم "رأس البر الجديدة " على منطقة الامتداد العمراني وترقيم الشوارع الطولية بها بدايةً من شارع ١٠٩ الى نهاية المنطقة، على أن تظل منطقة المجاورات " بلوكات الحروف" على مسماياتها بدون تغيير ،حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء وائل الرفاعى مساعد مدير أمن دمياط وممثلى الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرى عدد من الادارات المعنية .

و تناول الاجتماع مناقشة مقترحات الترقيم للشوارع الطولية بما يتناسب مع عدد من المعايير والضوابط لتحقيق التخطيط الأنسب للمنطقة والذى يُعد العنصر الرئيسى للمدن الحضرية و تسهيل عملية وصول المواطنين للشوارع وحركتهم داخل المنطقة وكذلك تسهيل عملية الاستدلال على العناوين بالمنطقة.

وأكدت " محافظ دمياط " على التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة إعداد خريطة متكاملة للمنطقة يتلائم مع الوضع الحالى و مسميات المبانى بالمنطقة ، و طبقًا للمخطط التفصيلي للمنطقة .

تستعد مدينة راس البر احد اشهر المصايف على مستوى الجمهورية لاستقبال فصل صيف مميز حيث أعلن وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في دمياط عبر تصريحات خاصة أنه يتم تطوير الكورنيش ليتم تشغيله مع بدايات الموسم القادم حيث ان الممشى كان متهالك وتم وضع خطة لتطوير كورنيش شاطئ البحر بمدينة رأس البر، بعد الحالة السيئة التى تعرض لها الممشى فى الوقت الحالى وتهالك أجزاء كبيرة منه ، والذى لا يتلائم مع مكانة المدينة على الخريطة السياحية



وأعلن عن تشغيل الفنادق لسعتها الكاملة حيث إن مدينة رأس البر بها أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا و منتجعات سياحية بها ومكانتها السياحية تجعلها مقصد للزائرين من داخل مصر وخارجها .