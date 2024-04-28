13 مايو.. ندوة عن البحث العلمي والتحول الرقمي "التحديات والفرص" بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي، ندوة مجانية عن البحث العلمي والتحول الرقمي"Scientific Research and Digital Transformation: Challenges and Opportunities” Seminar، وذلك يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا (بتوقيت القاهرة)، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، المسرح الصغير.

تناقش الندوة التغيرات التي يشهدها البحث العلمي في ظل ثورة التحول الرقمي والتكنولوجيات المصاحبة التي يشهدها العالم، من خلال تسليط الضوء على أهمية تطوير بيئة بحثية داعمة تؤهل الباحثين لمواكبة التحول الرقمي السريع، كذلك ستستعرض الندوة الفرص والتحديات التي يواجها الباحثون في هذا السياق، وكيف يمكن معالجة عدم المساواة بين المؤسسات والدول في امتلاك واستخدام البرامج والأدوات التكنولوجية الحديثة خاصة تلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك على مخرجات ودقة البحث العلمي.

كما سيتم مناقشة المبادئ الأخلاقية التي يجب أن تحكم استخدام برمجيات التحول التكنولوجي ومشتقاتها في البحث العلمي، بالإضافة إلى التعرف على المهارات التي يحتاجها الباحثون لمواكبة تلك التطورات التكنولوجية وهذا التغير السريع من حولنا.

الندوة مجانية والحضور مفتوح للجمهور وعلى من يرغب في الحضور التسجيل مسبقًا عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 9 مايو 2024، علمًا بأن الأعداد محدودة.