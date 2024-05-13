صور.. نائب محافظ الفيوم يتفقد المركزين التكنولوجيين بأبشواي ويوسف الصديق

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبشواي، والمركز التكنولوجي بيوسف الصديق، كما تفقد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، سير العمل بالمركز التكنولوجي بطامية، وتابع أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، سير العمل بالمركز التكنولوجي بإطسا.

قال الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن القيادات التنفيذية للمحافظة خلال جولاتها الميدانية، قامت بمراجعة جميع التجهيزات الفنية والقوى البشرية، والتأكد من توافر خدمات الإنترنت بالمراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين المترددين على هذه المراكز، وتم التنبيه على رؤساء مجالس المدن، بزيادة عدد الموظفين والمنافذ بالمراكز التكنولوجية، للتيسير على المواطنين في إنهاء ملفات التصالح، كما تم التشديد على توفير أماكن انتظار لائقة للمواطنين المترددين على هذه المراكز، وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ويحقق الصالح العام.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظة قد استعدت بشكل جيد لتطبيق قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في إنهاء الإجراءات، مؤكداً الجاهزية الكاملة لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، حيث تم الإعلان عن الشروط والمستندات المطلوبة من خلال اللوحات الإعلانية بهذه المراكز، إضافة إلى النشرات التوعوية على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمحافظة، كما تم تدريب القوى البشرية بالمراكز التكنولوجية، ومسئولي المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وتعريفهم ببنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، لسرعة إنهاء الملفات، كما تم تكليف رؤساء مجالس المدن بتوفير أماكن انتظار لائقة للمواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية لاستكمال ملفات التصالح.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لعمل المراكز التكنولوجية، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين المترددين على هذه المراكز لإنهاء إجراءات التصالح وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

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