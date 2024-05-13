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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مدير «مستقبل مصر»: السيسي تحمل مسؤولية الوطن لتحقيق حياة كريمة للمصريين

العقيد بهاء الغنام
العقيد بهاء الغنام
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قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسؤولية هذا الوطن، وإعادة بناءه، من أجل إعادة مكانته، وتحقيق الحياة الكريمة للمصريين، واستقلال القرار للأمة المصرية، وكان هناك الكثيرين الذين يرددون خوفهم من الفشل، وكانت هناك قوى سياسية واقتصادية تلعب الحيلولة.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: اجتمع الكثيرون على أن يزرعوا في أنفسنا خشية الفشل ومظنة عدم النجاح، ولكن الرئيس السيسي انطلق بنا ومعا على عمل دؤوب وجهد وعزيمة لا تلين.

وتابع: «المصريون كانوا دائما على مدار تاريخهم الضارب بعمق في تاريخ أعمق الأمم ينهضون بالأعمال العظيمة والجليلة، وها نحن اليوم على أرض الواقع الصلبة القوية الدائمة الثمر التي تؤتي أكلها كل حين بإذن الله».

مشروع مستقبل مصر - الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية المستدامة