محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الهمم بالقطاع الخاص

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، للشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، إضافة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأولى بالرعاية، وكذا توفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن بحث ودراسة إمكانية تنفيذ مجمع متكامل للحرف اليدوية والمهن التراثية بقرية تونس.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وأشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي جمعيات "صلاح الدين، والأورمان، ورسالة، وبوابة معاً للخير، ومؤسسة مصر الخير".

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل في توفير فرص العمل الملائمة لهم.

كما وجه المحافظ، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية والعمليات اللازمة لرجل مسن يحتاج لتركيب دعامتين إحداهما بالقلب والأخرى بالكلى، بجانب إجراء الفحص الطبي اللازم لإحدى الفتيات تعانى من خلع بمفصل الفخذ والعرض على القومسيون الطبي، لبيان نسبة العجز لبحث إمكانية منحها كارت الخدمات المتكاملة، مع إجراء الفحص الطبي اللازم لشاب يعانى من نقص المناعة والتهابات بالمفاصل الجذعية، مع توفير مشروع تنموي له، من قبل فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات من خلال التمويلات الميسرة للفئات الأكثر احتياجاً، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات تنموية صغيرة ومتناهية صغر للأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ببحث ودراسة إمكانية تنفيذ مجمع متكامل للحرف اليدوية والمهن التراثية بقرية تونس، بناءً على طلب بعض شباب وفتيات القرية، في إطار الاستغلال الأمثل للمقومات البيئية والطبيعية والميزات النسبية المتفردة لتلك القرية، كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والمراكز، بفحص طلبات المواطنين الراغبين بفتح أكشاك تبعاً للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها، كما أكد على تكثيف أعمال النظافة بشتى المدن والمراكز للظهور بالمظهر اللائق، ورصف وتمهيد الطرق بشتى أنحاء المحافظة تيسيراً على المواطنين في تنقلاتهم، لافتاً إلى أهمية تلقى شكاوى المواطنين من قبل مسئولي مختلف القطاعات والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها.