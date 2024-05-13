محافظ الشرقية يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع الداخلية بمنيا القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة للانتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل لشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

ومن جانبه قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة تركيب بلاط الإنترلوك باعتماد قدره 730 ألف جنيه بمساحة مسطحة 2400 م٢ لشوارع مسجد الفتح وشارع برسوم بهندسة الري وشارع مسجد هبة الرحمن وحارة السماكين خلف المحكمة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي2023-2024 للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمنطقة.