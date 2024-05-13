رسميا.. يوفنتوس يعود لدوري أبطال أوروبا

عاد فريق يوفنتوس الإيطالي، بشكل رسمي للمشاركة بمنافسات دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، بداية من الموسم المقبل 2024 / 2025، بعد أن حجب عن المشاركة فى بطولات القارة العجوز في النسخة الحالية.

يوفنتوس يصدع بهدايا الآخرين

وعاشت جماهير فريق يوفنتوس مساء أمس، أوقات عصيبة، بعد تعادل فريقها أمام ساليرنيتانا، بهدف لكل فريق، إلا ان فريق أتلانتا أعاد لهم الروح للجسد بعد أن هزم روما الذى كان ينافس اليوفى على بطاقة التأهل للبطولة الأعرق فى القارة العجوز.

هزيمة روما خارج دياره أمام أتلانتا، بهدفين لهدف، منحت اليوفي بطاقة التأهل الرسمية لدوري الأبطال، بعد أن غاب يوفنتوس عن المشاركة بالمنافسات الأوروبية هذا الموسم، بعدما كان قد احتل المركز السابع بجدول الترتيب، الموسم الماضي، بسبب خصم النقاط.

وشهد الموسم الماضي، تعرض فريق السيدة العجوز لخصم من رصيد نقاطه، على إثر مخالفات مالية جسيمة، قرر خلالها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاده من المسابقات الأوروبية.



نصيب الدورى الإيطالى من مقاعد "الشامبيونزليج"..

ويستحوذ الدورى الإيطالى على خمس مقاعد فى دورى ابطال اوروبا "الشامبيونزليج"، ضمن فيها كل من إنتر، وميلان، وبولونيا ويوفنتوس التأهل، بينما يتبقى المقعد الأخير للمنافسة يتنافس عليه أتالانتا وروما.

ويحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 63 نقطة من 35 مباراة، وله مباراة مؤجلة، أما الجيالوروسي فيحل سادسا برصيد 60 نقطة من 36 مباراة.