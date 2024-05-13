سكرتير عام البحيرة يفتتح مبنى رياض أطفال بمعهد فتيات دمنهور النموذجي.. صور

افتتح اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الإثنين، مبنى رياض أطفال وإبتدائي بمعهد فتيات دمنهور النموذجي بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد والعقيد أحمد الخزامى- نائب المستشار العسكري والدكتور محمد مغازى، عميد كلية الشريعة والقانون، الدكتور منصور أبو العدب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

والفصول مقامة بالجهود الذاتية على مساحة 450 م بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنية، وذلك نظراً لزيادة الإقبال على التعليم الأزهرى.

والمعهد حاصل على جودة التعليم بمراحله الثلاثة ومقام على مساحة 1750م و يضم 42 فصل ،ومكون من دور أرضى وأربع طوابق كاملة التشطيب والتجهيز ويضم مكاتب إدارية وفصول تعليمية وحجرة حاسب آلى و معمل و مكتبة ودورات مياة.

وتفقد السكرتير العام أقسام وفصول المبنى والذى يضم 24 فصل ومعمل و مسجد و مكتبة ودورات مياه.

وأكد على دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع ، وكذا الإهتمام بالشباب والأطفال لإعداد اجيال جديدة تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال، مشيداً بدور المشاركة المجتمعية فى المساهمة مع الأجهزة التنفيذية ببرامج التنمية والبناء.