طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن غارات عنيفة على منازل المدنيين غرب رفح الفلسطينية

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته، اليوم الجمعة، غارات عنيفة على منازل المدنيين غربي مدينة رفح الفلسطينية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا استهدف شمال غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء غارة جوية استهدفت مبنى لبلدية النصيرات بمحيط السوق الجديد في قطاع غزة.

كما شنت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية قصفا على ساحل بحر مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأمس الخميس، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم، واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال ومواطنين فلسطينيين، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع

كما اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي خربة "خلة الفرا"، إحدى تجمعات قرى غرب يطا، جنوب الخليل وداهمت منزل المواطن بسام النواجعة ونكلت به وبأفراد عائلته، وقامت بتفتيش المنزل وتدمير محتوياته، قبل أن تنسحب، ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل.