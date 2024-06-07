عيد ميلاده الـ89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة

يحتفل الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى، هذة الايام بعيد ميلاده الـ 89، فهو من مواليد شهر يونيو 1935، بمحافظة المنوفية، ويُعد أحد رواد القصيدة الحديثة فى الشعر العربي، فهو تاريخ كبير من الشعر والنقد والفكر.

صار "حجازي" علامة بارزة منذ صدور ديوانه الأول "مدينة بلا قلب" فى سنة 1959، الذي أحدث ضجة فى الوسط الأدبي فى مصر والعالم العربى، وكان له تأثير واسع على الأجيال الجديدة من القراء والشعراء.

ونشر له عدد من الدواوين منها أوراس عام 1959 عن دار اليقظة العربية – دمشق، وهى قصيدة طويلة عن ثورة الجزائر، لم يبق إلا الاعتراف 1965 عن دار الآداب – بيروت، مرثية للعمر الجميل عام 1972 عن دار العودة – بيروت، كائنات مملكة الليل 1979 عن دار الآداب – بيروت، أشجار الأسمنت 1989 عن مؤسسة الأهرام – القاهرة، طلل الوقت – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة 2011.

إصدارته النقدية

وأصدر فى النقد والمتابعات الثقافية كتبا عديدة هى "محمد وهؤلاء" (وهو دراسة فى السيرة النبوية) كما كتبها عدد من الكتاب المعاصرين. دار روز اليوسف – 1971، "إبراهيم ناجي" – دراسة وقصائد مختارة – دار الآداب - بيروت – 1971، "خليل مطران" – دراسة وقصائد مختارة – دار الآداب – بيروت – 1975، "عروبة مصر"- دار الآداب – بيروت – 1979، "حديث الثلاثاء" – جزءان – دار المريخ – الرياض: الجزء الأول 1988 والجزء الثانى 1989، "قصيدة لا" (فى شعر الرفض القديم) – مؤسسة الأهرام – القاهرة – 1989، "الشعر رفيقي" (تأملات واعترافات) – دار المريخ – الرياض 1988، "أحفاد شوقي" (دراسة عن شعراء السبعينيات المصريين) – منشورات الخازندار – جدة – 1992، "أسئلة الشعر"- منشورات الخازندار – جدة – 1992، "مملكة الشعر" – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 1999، "علموا أولادكم الشعر" – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 1995، "قال الراوي" (مقالات فى فن الرواية) – الهيئة المصرية العامة للكتاب – 1997، "مدينة النور" (مقالات عن جيل طه حسين والعقاد) – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 1997، "الدنيا والدين" (حول تجديد الفكر الديني) عن الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 2000، "الثقافة ليست بخير" – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – 2004، قصيدة النثر أو القصيدة الخرساء" – صدر عن مجلة دبي الثقافية – 2008، "النهضة وشعراء النهضة" (دراسة عن الشعر المصرى الحديث: البارودى – شوقى –حافظ) المجلس الأعلى للثقافة – 2009، "بابل الشعر" (دراسات فى الشعر الأوروبي مع قصائد مترجمة) – صدر عن مجلة دبى الثقافية عام 2011.

قصائده المترجمة

وترجم عن الفرنسية مختارات فى قصائد الشعراء الأجانب عن المدينة، وصدرت بعنوان "مدن الآخرين" – منشورات الخازندار – جدة – 1989، تُرجمت مختارات من قصائده إلى الإنجليزية، والأسبانية، والألمانية، والإيطالية، والروسية، والبولندية، واليونانية، والألبانية، والصينية، وصدرت بالفرنسية مجموعة من أشعاره ترجمها جمال الدين بن الشيخ بعنوان "Terre ê meraude" (أرض الزمرد) وصدرت عن دار Le sycamore - باريس – 1980.

المناصب التي شغلها

شغل "حجازى" مناصب عديدة، فعمل مدير تحرير مجلة صباح الخير، وسافر إلى فرنسا حيث عمل أستاذًا للشعر العربي بالجامعات الفرنسية، ثم عاد إلى القاهرة ليعمل بتحرير جريدة الأهرام، ورأس لفترة طويلة تحرير مجلة إبداع التي تصدر عن الهيئة المصرية للكتاب، فهو عضو نقابة الصحفيين المصرية ولجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما أنه دُعي لإلقاء شعره في كثير من المهرجانات الأدبية.